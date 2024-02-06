قتلى وجرحى بهجوم قرب مجمع المحاكم في اسطنبول

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، بهجوم مسلح نفذه رجل وامرأة في الساحة التي يطل عليها قصر "تشاغلايان" العدلي في مدينة إسطنبول.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على منصة "إكس"، إنه تم القبض على مهاجمين، امرأة ورجل، أطلقا النار على نقطة تفتيش أمام البوابة "ج" في محكمة تشاغلايان.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على منصة "إكس"، إنه تم القبض على مهاجمين، امرأة ورجل، أطلقا النار على نقطة تفتيش أمام البوابة "ج" في محكمة تشاغلايان.
وأكد أن ما حدث أمام مجمع المحاكم "هجوم إرهابي"، قتل خلاله منفذا العملية، وأصيب 5 أشخاص بينهم 3 من رجال الشرطة.
وأشار الوزير إلى أن هويات منفذا العملية معروفة للأمن التركي، وهما ينتميان لتنظيم يساري متطرف يشار له باسم "DHKP/C"، "حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري".
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırıhttps://t.co/nlG3octvUl pic.twitter.com/1IlfYU2IHY— Sözcü (@gazetesozcu) February 6, 2024
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