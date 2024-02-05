إيرادات رابطة بطولة المحترفين السعودية تتخطى 130 مليون دولار الموسم الجاري

تجاوزت إيرادات رابطة بطولة المحترفين السعودية 500 مليون ريال (133 مليون دولار) خلال الموسم الجاري حتى الآن، وفق مصادر إعلامية محلية.



ويُتوقع أن تلامس الإيرادات 650 مليون ريال (173 مليون دولار) مع ختام الموسم، إثر انضمام رعاة جدد خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أوردته صحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن رابطة المحترفين بصدد توقيع حزمة من عقود الرعاية في بحر الأيام المقبلة، ما يعزز من مداخيلها ومداخيل الأندية المالية سنوياً، حيث ترتبط مع عدة رعاة .



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يذكر أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، يستهدف الوصول بالبطولة السعودية إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة البطولة السعودية للمحترفين إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً (480 مليون دولار)، إلى جانب رفع القيمة السوقية للبطولة السعودية للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال (2.133 نليار دولار).



وعملت السعودية خلال العامين الماضيين على إحداث قفزة نوعية في البطولة السعودي، فجذبت عشرات الأسماء العالمية على غرار كريستيانو رونالدو، ونيمار، وساديو ماني، وكريم بنزيما. وأنفقت الأندية السعودية نحو 921 مليون دولار على شراء عقود لاعبين للموسم الجديد، بخلاف مئات الملايين التي تقدّمها كرواتب سنوية، لتأتي ثانياً على مستوى الإنفاق خلف البطولة الإنجليزية "البريميرليغ"، الذي أنفقت أنديته 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار) لشراء لاعبين، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت.