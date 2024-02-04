وفاة رئيس ناميبيا إثر مرض عضال

توفي الرئيس الناميبي حاج جينجوب في المستشفى بعد إصابته بمرض السرطان، حسبما أعلن القائم بأعمال الرئيس نانجولو مبومبا.
وقال المكتب الرئاسي في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى أبلغكم بأن حبيبنا الدكتور الحاج جي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم الأحد 4 فبراير 2024 حوالي الساعة 00.04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج".
وقال المكتب الرئاسي في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى أبلغكم بأن حبيبنا الدكتور الحاج جي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم الأحد 4 فبراير 2024 حوالي الساعة 00.04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج".
وفي يناير، أعلن مكتب جينجوب البالغ من العمر 82 عاما إصابته بالمرض العضال.
المصدر: نوفوستي
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