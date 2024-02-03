مظاهرات ضخمة في لندن دعما لفلسطين وطلبا لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

يشارك آلاف الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، بمسيرات ضخمة مؤيدة لفلسطين وغزة، وداعية لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.





وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تشهد معظم العواصم والمدن الأوروبية والعربية مظاهرات أسبوعية دعما للفلسطينيين ومطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.



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ويواصل جيش الاحتلال حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 120 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.



وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهد ما لا يقل عن 27238 فلسطينيا، وأصيب 66452 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأكدت الوزارة في بيان لها "ارتكاب الجيش الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحا".