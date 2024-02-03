بطولة آسيا 2023.. إيران تُقصي اليابان وتبلغ المربع الذهبي

بلغ منتخب إيران الدورَ قبل النهائي بتغلبه على نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف يوم السبت على استاد المدينة التعليمية في الريان، ضمن ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023.



ويتقابل الفائز من هذه المباراة في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان التي تقام يوم السبت أيضًا على استاد البيت في الخور.





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تقدم لاعب الوسط هيديماسا موريتا لمنتخب اليابان أولًا من مجهود فردي مميز، تلاعب من خلاله بمدافعي إيران، قبل أن يطلق قذيفة صاروخية عجز الحارس علي رضا بيرانفاند عن التصدي لها؛ وذلك في الدقيقة 28 من مجريات الشوط الأول.



وتمكن منتخب إيران من تعديل النتيجة مطلع الشوط الثاني؛ وبالتحديد في الدقيقة 55 عن طريق محمد موهيبي الذي استغل تمريرة بينية من سردار آزمون تابعها في الشباك اليابانية.



وخطف علي رضا هدف الانتصار الثمين في الوقت المحتسب بدل الضائع، من علامة الجزاء التي احتسبها الحكم الصيني؛ إثر عرقلة سردار آزمون داخل منطقة الجزاء؛ وذلك في الدقيقة (90+6).