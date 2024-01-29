إطلاق دفعة كبيرة من الصورايخ تجاه تل أبيب وضواحيها

أطلقت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- رشقة صاروخية تجاه تل أبيب ومدن أخرى، وسُمع دوي صفارات الإنذار، مما دفع الإسرائيليين للاحتماء بالملاجئ.



وأعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وفق إعلانها.





Breaking. Massive Rocket Attack from South Gaza on Tel Aviv Region 5pm

Monday Israel

5pm 29th January



RISHON LEZION 💥 pic.twitter.com/3BLBqxy3jM — 🇺🇦UKRAINE DIARY🇺🇦Latest Reports🇺🇦 (@UkraineDiary) January 29, 2024

تل ابيب الكبرى تحت النار .. الله اكبر

الرشقات خرجت من كل مكان في القطاع

الانفجارات هزت القدس والضفة ..

خاب وخسر من ظن ان المقاومة انتهت !

في اليوم الـ ١١٥ المقاومة تقصف عمق الخارطة الفلسطينية المحتلة ..



عشرات الانفجارات .. pic.twitter.com/ipQfv0Uh5L — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) January 29, 2024

وأفاد مراسل الجزيرة بأن كتائب القسام أطلقت الرشقة الصاروخية باتجاه البلدات الإسرائيلية من جنوب قطاع غزة.وقالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في سماء تل أبيب والمناطق المحيطة بها، وإن أصوات انفجارات عنيفة سمعت في المدينة جراء الاعتراضات الجوية.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.كما ذكر المصدر ذاته أن سيارات في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب أصيبت جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.