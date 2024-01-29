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نبيل حجي: على القوى الديمقراطية الضغط من أجل تحديد موعد للانتخابات الرئاسية

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 15:39 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي إن على القوى الديمقراطية في تونس الضغط من أجل تحديد موعد للإنتخابات الرئاسية إلى جانب تحديد القانون الانتخابي الخاص بها مبينا أنه في صورة توفر هذه الشروط فإن حزب التيار الديمقراطي سيحسم موقفه بالمشاركة فيها من عدمها
وعبر الحجي خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم عن استغرابه من عدم تحديد موعد الإنتخابات الرئاسية إلى حد الآن ،خاصة وأن سنة 2024 نظريا هي سنة انتخابات رئاسية وفق دستور 2014 إلى جانب عدم توضيح قواعد اللعبة الانتخابية خاصة و أن مشاركة أي حزب في الإنتخابات تتطلب إعدادا مسبقا من الناحية اللوجيستية و المالية والإعلامية.


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