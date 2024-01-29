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كأس إفريقيا للأمم (2023) - المنتخب المصري يفشل في بلوغ الدور ربع النهائي

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 00:05 قراءة: 0 د, 55 ث
      
فشل المنتخب المصري في بلوغ الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كوت ديفوار 2023) اثر خسارته امام نظيره من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 7-8 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب سان بيدرو لحساب ثمن نهائي المسابقة.
وكانت المباراة انتهت في وقتها القانوني والاضافي بالتعادل 1-1.
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وكان منتخب الكونغو الديمقراطية بادر بالتسجيل بواسطة اللاعب ميشاك ايليا في الدقيقة 37 فيما جاء هدف التعادل عن طريق المصري مصطفى محمد في الدقيقة 45 ز2 من ضربة جزاء.
...

وسيواجه المنتخب الكونغولي في ربع النهائي المقرر يوم 3 فيفري القادم نظيره الغيني الذي تاهل على حساب غينيا الإستوائية بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب محمد بايو في الدقيقة د90 ز8.


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