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اتفاقية إيطالية سعودية لإطلاق قطار “حلم الصحراء”

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 16:02 قراءة: 0 د, 32 ث
      
-أعلنت شركة أرسينالي (Arsenale) الإيطالية الرائدة في مجال تطوير وإدارة الضيافة الفاخرة وشركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق قطار “حلم الصحراء” في المملكة.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد الخميس، تم توقيع الاتفاقية أول أمس في الرياض، بمناسبة الملتقى السعودي للسياحة، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة أرسينالي، باولو بارليتا، والرئيس التنفيذي لشركة سار، بشار بن خالد المالك، ضمن مشروع حلم الصحراء، استجابة للتوجه الجديد السياحة البطيئة والسفر التجريبي، لتصنيع القطار المكون من 40 مقصورة فاخرة بحلول عام 2025 برحلة ستعبر المملكة من العاصمة الرياض إلى منطقة القريات شمال البلاد وعلى الحدود مع الأردن.

...

وتبلغ قيمة المشروع 51 مليون دولار لتصنيع القطار و10 ملايين استثمار إضافي في إيطاليا.


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