Babnet

كأس آسيا قطر 2023: منتخب كوريا الجنوبية يتأهل للدور ثمن النهائي بتعادله مع ماليزيا

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 16:03 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تأهل منتخب كوريا الجنوبية للدور ثمن النهائي بتعادله مع ماليزيا بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجنوب في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

وسجل لكوريا جيونغ وو يونغ وكانغ ان لي في الدقيقتين (21 و83)، وسون هيونغ مين من ركلة جزاء في الدقيقة (90+4)، فيما سجل لماليزيا فيصل عبدالحليم في الدقيقة (51) وعارف أيمن من ركلة جزاء في الدقيقة (62)، وروميل موراليس في الدقيقة (90+14).
واحتل منتخب كوريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط بفوزه على البحرين بثلاثة أهداف لواحد وتعادله مع الأردن بهدفين لمثلهما، فيما حصل منتخب ماليزيا على أول نقطة ليظل في المركز الأخير ويغادر من دور المجموعات.
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281029


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 27 jan

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 16:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 16:49 Tunis
All Radio in One    
*.*.*