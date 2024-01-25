Babnet

رجل يتهجم على غانتس خلال جنازة جنود إسرائليين قتلوا في كمين المغازي

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 06:13 قراءة: 0 د, 39 ث
      
ظهرت لقطات فيديو لحظة هجوم شقيق أحد الجنود الإسرائيليين القتلى في معارك غزة على الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس خلال تشييع جنازته.

وذكر موقع يديعوت أحرنوت أن المهاجم هو شقيق الرائد (احتياط) آدم باسيموث، 35 عاما، الذي قتل في هجوم معقد ومركب نفذته كتائب القسام في شرق مخيم المغازي.

...

وصرخ شقيق الجندي بوجه غانتس في بداية الجنازة قائلا:"عليك إنهاء الحرب، أخي لم يمت من أجل لا شيء".

وقامت عناصر أمنية وحاضرون بمحاولة إبعاده عن غانتس.

وقد قتل في الهجوم 21 عسكريا من وحدة الهندسة في الجيش الإسرائيلي خلال قيامهم بتفخيخ منزلين تمهيدا لتفجيرهما لإنشاء منطقة عازلة في المنطقة.

وتمكنت عناصر القسام من استهداف عناصر الوحدة بقذيفة أدت أيضا إلى تفجير المتفجرات المعدة لهدم المنزلين، بالإضافة إلى استهداف دبابة كانت ترافق القوة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280999


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 27 jan

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 07:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 07:16 Tunis
All Radio in One    
*.*.*