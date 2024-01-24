الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استهدفت طائرة الأسرى الأوكرانيين بصاروخين من خاركوف

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة النقل الروسية التي كانت تحمل الأسرى الأوكرانيين بنظام صاروخي مضاد للطائرات في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.



وجاء في بيان الوزارة: "ارتكب نظام كييف اليوم في الساعة 11:15 عملا إرهابيا أدى إلى إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية أثناء تحليقها من مطار تشكالوفسكي بيلغورود وعلى متنها أسرى أوكرانيون تقرر تسليمهم لكييف".





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وأضاف البيان: "تم استهداف الطائرة من منطقة ليبتسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأجهزة الرادار الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين".



وأكدت الوزارة أن "القيادة الأوكرانية كانت تعلم جيدا أنه سيتم اليوم نقل الأسرى الأوكرانيين بطائرات النقل العسكرية الروسية إلى مطار بيلغورود للتبادل.. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا، كان من المقرر أن يتم التبادل بعد ظهر اليوم على معبر كولوتيلوفكا على الحدود الروسية الأوكرانية".



وتابع البيان: "ومع ذلك، اتخذ نظام كييف النازي هذه الخطوة، سعيا وراء إلقاء اللوم على روسيا بمقتل العسكريين الأوكرانيين".



وشددت الوزارة على أن "القيادة الأوكرانية أظهرت بهذا الاعتداء الإرهابي وجهها الحقيقي، وفرّطت بحياة مواطنيها".



وكان على متن الطائرة 6 من أفراد الطاقم و65 أسيرا أوكرانيا للتبادل وثلاثة عسكريين روس يرافقونهم، لقوا جميعهم حتفهم.



وتم نشر قائمة بأسماء جميع ضحايا الطائرة.