الجزائر تخسر أمام موريتانيا وتودع منافسات الكان

انهزم منتخب الجزائر أمام نظيره الموريتاني بهدف دون رد في المباراة التي جرت بملعب السلام في بواكي مساء يوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية 2024 .



وودعت بذلك الجزائر منافسات الكان بعد هذه الهزيمة أمام موريتانيا.

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