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الجزائر تخسر أمام موريتانيا وتودع منافسات الكان

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 23:06 قراءة: 0 د, 11 ث
      
انهزم منتخب الجزائر أمام نظيره الموريتاني بهدف دون رد في المباراة التي جرت بملعب السلام في بواكي مساء يوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية 2024 .

وودعت بذلك الجزائر منافسات الكان بعد هذه الهزيمة أمام موريتانيا.


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