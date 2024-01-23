أنجولا تفوز على بوركينا فاسو بهدفين وتصعد لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية
الثلاثاء 23 جانفي 2024 | 11 رجب 1445
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