أنجولا تفوز على بوركينا فاسو بهدفين وتصعد لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

تأهل منتخب أنجولا إلى دور الـ16 بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين في إطار الجولة الثالثة والآخيرة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار في الفترة من 13 جانفي وحتى 11 فيفري...

تابعونا على ڤوڤل للأخبار