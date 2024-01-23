الكاميرون تتأهل لدور الـ16 فى كأس أمم إفريقيا بفوز مثير على جامبيا..

حسم منتخب الكاميرون تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بالفوز على نظيره منتخب جامبيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار