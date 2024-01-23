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الكاميرون تتأهل لدور الـ16 فى كأس أمم إفريقيا بفوز مثير على جامبيا..

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 20:11 قراءة: 0 د, 12 ث
      
حسم منتخب الكاميرون تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بالفوز على نظيره منتخب جامبيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.


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