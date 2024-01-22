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كأس الأمم الأفريقية: نيجيريا تتأهل كوصيفة بفوزها على غينيا بيساو

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 20:23 قراءة: 0 د, 37 ث
      
استمرت مسيرة نيجيريا الجيدة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز بعد فوزها على غينيا بيساو.


وفازت نيجيريا على منافستها غينيا بيساو 1-0 اليوم الإثنين ضمن المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.
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وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر أوبا سانغانتي بالخطأ في مرمى فريقه واضعاً نيجيريا في المقدمة (36).

وحاول منتخب نيجيريا تعزيز النتيجة في الشوط الثاني لكن محاولاته اتسمت بالتسرع تارة وبسوء الحظ تارة أخرى.

ولم يقدم منتخب نيجيريا أداءً لافتاً من الناحية الهجومية تحديداً بالرغم من تواجد سيمون وتشوكوزي وأوسيمين.

وألغت تقنية الفيديو أكثر من هدف لنيجيريا بداعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية، فيما ودّعت غينيا بيساو المسابقة باحتلالها المركز الأخير دون رصيد.


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