كأس الأمم الأفريقية: ساحل العاج تقترب من الخروج المبكر إثر خسارتها أمام غينيا الاستوائية

اقترب منتخب ساحل العاج البلد المضيف لكأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم، من الخروج المبكر بعد أن سجل خسارة مذلة أمام غينيا

الاستوائية 4-صفر، الإثنين في أبيدجان، في ختام منافسات المجموعة الأولى. وعلى "الأفيال" انتظار نهاية كل منافسات الدور الأول، الأربعاء، لمعرفة مصيرهم نهائيا في هذه البطولة، لكنها على الأرجح لن تكون ضمن أفضل أربعة منتخبات تصعد للدور المقبل.



وتصدرت غينيا الاستوائية المجموعة برصيد سبع نقاط، متقدمة على "نسور" نيجيريا بفارق الأهداف.

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