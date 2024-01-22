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نجل عادل إمام يباغت القائمين على حفل في السعودية

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 06:36 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أثار الفنان المصري الشهير محمد عادل إمام تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بتحية وجهها لشعب فلسطين من على مسرح حفل "joy awards " في السعودية خلال تسلمه جائزة لوالده "الزعيم".

وعقب تسلمه مع شقيقه المخرج رامي عادل إمام جائزة منحت "لمرة واحدة فقط في تاريخ هذا الحفل" لوالدهما الفنان المصري القدير عادل إمام، وهي جائرة "زعيم الفن العربي"، قال الممثل محمد عادل إمام: "نحن نشكر الشعب السعودي على استقبالكم العظيم لنا دائما في كل مكان، وعلى حبكم لنا وللفن المصري". وأضاف: "الحب هذا نراه في كل الدول العربية حقيقة.. الفن المصري كبير ومؤثر جدا".
وأردف محمد إمام: " هناك أمر أخير أود أن أقوله وربما يكون خارج نطاق الحفل..تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، وأنتم في القلب ولن ننساكم أبدا..شكرا جدا جدا"، وسط تصفيق حار من الجمهور. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع كلمة محمد إمام، حيث علق أحدهم قائلا: "ما أحب هذا الممثل من فراغ"، وأضاف آخر: "كفو"، وقال أحدهم معلقا: "فخر والله".
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