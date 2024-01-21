وفاة شخص وإصابة 842 آخرين بماراثون في هونغ كونغ

توفي شخص واحد وأصيب 842 آخرون اليوم الأحد خلال ماراثون "ستاندرد تشارترد" في هونغ كونغ، وفقا لهيئة الإذاعة المحلية.



وقالت الإذاعة: "تبين أن المتوفى الذي كان يبلغ من العمر 30 عاما فقد وعيه أثناء الماراثون في حوالي الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي وتوفي بعد إرساله إلى المستشفى".





#HongKong’s iconic #marathon was held on Sunday morning, with local media reporting over 70,000 runners joining in the event. (Calvin Ng / China Daily) Click for more:https://t.co/mqSLRIG9LI pic.twitter.com/NHQtGDSvEx — China Daily Hong Kong (@CDHKedition) January 21, 2024

#HongKong marathon returns to pre-pandemic size of 74,000 participants, but a 30-year-old runner dies after taking parthttps://t.co/1BeEsEpHKx pic.twitter.com/dQqJTbNZS9 — Bien Perez (@BienPerez) January 21, 2024

وأفاد منظمو الماراثون أن ما لا يقل عن 842 مشاركا أصيبوا خلال الماراثون، منهم 39 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى.وكان أحد المصابين مشاركا في سباق طوله 10 كم وفقد وعيه قبل الوصول إلى خط النهاية، ووفقا للأطباء، توقف قلب الرجل عن النبض ولكن بعد وصوله إلى المستشفى تحسنت حالته.بدأ ماراثون "ستاندرد تشارترد" في الساعة 6.00 بالتوقيت المحلي، وشارك فيه حوالي 74 ألف عداء، تمكن ما يقرب من 450 مشاركا من خوض ماراثون كاملا في الفترة الزمنية المحددة وهي 3 ساعات للرجال و3 ساعات ونصف للسيدات.