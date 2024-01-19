محكمة ولاية واشنطن ترفض استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري

وكالات - رفضت محكمة ولاية واشنطن استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تمهيدا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشونغ في بيان "إن قرار ولاية واشنطن يعكس قرارات مماثلة في أكثر من 12 محكمة اتحادية، بالإضافة إلى محاكم الولايات في ميشيغان ومينيسوتا وأوريجون".





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وعلى الرغم من هذه القرارات، قضت محاكم أخرى بعكس ذلك، حيث قضت المحكمة العليا في كولورادو في السابق باستبعاد ترامب من إجراءات الانتخابات التمهيدية.



واعتبر القضاة تورطه المزعوم في "التمرد"، أي اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 في محاولة لعرقلة موافقة الكونغرس على فوز منافسه آنذاك الديمقراطي جو بايدن، كأساس لاستبعاد هذا السياسي من خوض الانتخابات التمهيدية.



وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن دعاوى قضائية تطالب بمنع ترامب من خوض الانتخابات على أساس التعديل الرابع عشر نفسه للدستور.