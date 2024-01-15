جيش الاحتــلال: انسحاب الفرقة 36 من القطاع

قالت إذاعة جيش الإحتلال إن الفرقة 36 انسحبت من قطاع غزة، وبقيت في القطاع 3 فرق من الجيش، وهي: 99 و162 و98.

و ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.

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