Babnet

جيش الاحتــلال: انسحاب الفرقة 36 من القطاع

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 16:16 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قالت إذاعة جيش الإحتلال إن الفرقة 36 انسحبت من قطاع غزة، وبقيت في القطاع 3 فرق من الجيش، وهي: 99 و162 و98.
و ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280455


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 16:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 16:40 Tunis
All Radio in One    
*.*.*