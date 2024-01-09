ثلوج متراكمة وطرقات مقطوعة... توقعات بانخفاض الحرارة إلى 10 درجات تحت الصفر في فرنسا

عطلت الثلوج والجليد الحياة اليومية للفرنسيين الثلاثاء، مما تسبب في صعوبات مرورية على إثر موجة الصقيع التي تجتاح أوروبا. ووضعت هيئة الأرصاد الجوية ثمانية وأربعين منطقة في حالة إنذار صفراء "البرد الشديد". ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بين -5 درجة مئوية و -10 درجة مئوية خلال النهار في شمال وشرق البلاد.