Babnet

ثلوج متراكمة وطرقات مقطوعة... توقعات بانخفاض الحرارة إلى 10 درجات تحت الصفر في فرنسا

Publié le Mardi 09 Janvier 2024 - 16:28 قراءة: 0 د, 17 ث
      
عطلت الثلوج والجليد الحياة اليومية للفرنسيين الثلاثاء، مما تسبب في صعوبات مرورية على إثر موجة الصقيع التي تجتاح أوروبا. ووضعت هيئة الأرصاد الجوية ثمانية وأربعين منطقة في حالة إنذار صفراء "البرد الشديد". ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بين -5 درجة مئوية و -10 درجة مئوية خلال النهار في شمال وشرق البلاد.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280092


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 16:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 16:41 Tunis
All Radio in One    
*.*.*