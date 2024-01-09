انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية بعد خطوة سعودية

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء وسط مخاوف الأسواق من ضعف الطلب العالمي على الخام، وأثر خفض السعودية أسعار نفطها.



وبحلول الساعة 06:25 بالتوقيت العالمي، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.31% إلى 70.55 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.13% إلى 76.02 دولار للبرميل.





...



وأمس عند التسوية تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو ملحوظ، وهبطت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 3.35% إلى 76.12 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 4.1% إلى 70.77 دولار للبرميل.



وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن السعودية قررت خفض أسعار النفط الخام للمشترين على جميع وجهات تصديره بما فيها سوقها الرئيسي في آسيا لشهر فبراير المقبل، لتحفيز السوق.



وأدى خفض أسعار مبيع النفط من قبل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى تعزيز المؤشرات على وجود ضعف في الطلب العالمي، كذلك طغت الخطوة على المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.