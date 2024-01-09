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برلمان كوريا الجنوبية يصادق على تشريع يحظر ممارسة عمرها قرون

Publié le Mardi 09 Janvier 2024 - 08:13 قراءة: 0 د, 34 ث
      
صادق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على تشريع يحظر استهلاك لحوم الكلاب، وهو تقليد عمره قرون.

ووافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية 208 أصوات. وسيصبح قانونا بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء وتوقيعه من قبل الرئيس يون سوك يول، وهي خطوات تعتبر شكلية حيث تدعم حكومة يون الحظر.

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ومن شأن مشروع القانون أن يجعل ذبح وتربية وتجارة وبيع لحوم الكلاب للاستهلاك البشري غير قانوني اعتبارا من عام 2027 ويعاقب على مثل هذه الأفعال بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

وقد واجهت الجهود المبذولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب مقاومة شرسة من المزارعين وغيرهم من العاملين في صناعة لحوم الكلاب المتضائلة في البلاد.

وأظهرت الدراسات الاستقصائية الأخيرة أن غالبية الكوريين الجنوبيين لم يعودوا يأكلون لحم الكلاب.


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