مصادر إسرائيلية: مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية
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الاثنين 08 جانفي 2024 | 26 جمادي الثاني 1445
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