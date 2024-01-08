مصادر إسرائيلية: مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية

اعلنت مصادر إسرائيلية عن مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية.



كما واعلنت مصادر إسرائيلية عن اصابة الممثل والمغني الاسرائيلي عيدان أمادي بجراح وصفت بالخطيرة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار