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مصادر إسرائيلية: مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية

Publié le Lundi 08 Janvier 2024 - 19:16 قراءة: 0 د, 10 ث
      
اعلنت مصادر إسرائيلية عن مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية.

كما واعلنت مصادر إسرائيلية عن اصابة الممثل والمغني الاسرائيلي عيدان أمادي بجراح وصفت بالخطيرة.


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