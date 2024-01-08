حياة بن يادم





**لم يكن بضعة مني بل كان كلي** قالها وائل الدحدوح الوالد المجروح في توديع ابنه البكر حمزة الذي استشهد مع زميله مصطفى ثريا عندما كانا يحاولان نقل صورة المجازر التي يرتكبها الكي/ان الغا/صب بحق إخوتنا الفلسطينيين العزل بعد أسابيع قليلة من استشهاد زوجته وبعض من أبناءه.



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هي جريمة ممنهجة غايتها إخراس الصوت الحر، صناع الكلمة وناصري الحق، والذين لا يملكون من الأسلحة سوى الميكروفونات والكاميرات التي عرت جرائمهم المرتكبة بعد عجز الكي/ان الغا/صب عن تحقيق نصر فكان الإنجاز الوحيد قتل ألوف الأبرياء.





تريده أن يصمت، لكن من جديد يقف أمام الكاميرا صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وقدره مصرا على الإستمرار في إيصال الحقيقة لكل العالم وهو يحمل على أكتافه أوجاع تنوء منها الجبال الرواسي. كان صوته وصورته أشد على الكيان الهزيل المهزوم من الرصاص.





وائل أصبح نموذج للقضية واختزل معاناة الشعب الفلسطيني، بإصراره على الإستمرار واستبسال المقاومة وصمود أهالينا يجعل الاحتلال عاجز عن إركاعه وعن تصفية القضية لأن غزة مصنع الرجال.



لله دركم يا أهالينا في غزة ودمتم فخرا وعزا لهذه الأمة، والله نخجل من تقصيرنا في نصرتكم ، وأنت يا وائل ننتظر إطلالتكم بالصوت والصورة على أمل أن يأتينا خبر عاجل على الشاشة التي تعود إليها العائلة عندما يشح الخبر وبيعت ألسن البعض وعرضت أقلام للإيجار، التي نقلت الصورة ناطقة فاضحة لا تحتاج إلى بيان أو توضيح، الشاشة التي أسقطت آخر ورقة التوت عن الأنظمة التي تدعي الديمقراطية، التي لم تغادر بيتنا يوما هي الجزيرة، خبر مفاده بأن الحرب انتهت وأن الأرض عادت إلى أصحابها وأنه تم زوال دولة الكي/ان الغاص/ب الذي أصابته لعنة العقد الثامن في مقتل، وأن ضفاف الجروح التأمت وأن الأطفال قد استحموا وناموا وأن الأرق غادر وأن الجوع انتحر وأن الهموم التي علقت على رؤوس إخوتنا في فلسطين لعقود قد اختفت..

عظم الله أجركم يا وائل.. نبكيكم ونبكي قلة حيلتنا..اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء، اللهم إحفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم.