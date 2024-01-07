"القسام" تنشر مشاهد لتدمير ناقلة جند إسرائيلية وسط قطاع غزة
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الأحد 07 جانفي 2024 | 25 جمادي الثاني 1445
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