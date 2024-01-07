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"القسام" تنشر مشاهد لتدمير ناقلة جند إسرائيلية وسط قطاع غزة

Publié le Dimanche 07 Janvier 2024 - 12:56 قراءة: 0 د, 10 ث
      
بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو يظهر تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


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