مظاهرة حاشدة في باريس نصرةً لفلسطين

انطلقت مظاهرة حاشدة في باريس بعد ظهر يوم السبت، مناصرة لفلسطين وتضم مئات المحتجين ومن المتوقع أن يتواصل تدفق المتظاهرين.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وشعارات تطالب بـ"وقف الحرب" على غزة، و"وقف الإبادة" التي يتعرض لها سكان قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أشهر.





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تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية قد حظرت في أكتوبر الماضي بعد بدء الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع، المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، ولم يمنع ذلك خروج مسيرات في باريس ومدن أخرى للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.



وقرر مجلس الدولة الفرنسي، في وقت لاحق إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين.



هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع، بحسب آخر بيانات رسمية يوم السبت، إلى 22722 قتيلا، والجرحى إلى 58166 منذ الـ7 من أكتوبر.