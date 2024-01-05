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إندونيسيا تبحث جدوى انضمامها لمجموعة "بريكس"

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 08:04 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي أن بلادها تواصل بحث الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ومزايا هذه العضوية.

وأضافت في مؤتمر صحفي: "سياستنا الخارجية يتم دراستها بعناية دائما، ولا يتم اتخاذ أي قرار على عجل. لا تزال إندونيسيا تستكشف الفوائد التي يمكن جنيها من الانضمام إلى "بريكس".

...

وأوضحت أن إندونيسيا "منفتحة من حيث المبدأ على التعاون مع جميع الأطراف طالما أن التعاون متبادل المنفعة".

وشددت على أن "إندونيسيا تتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع الدول الأعضاء في المجموعة".


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