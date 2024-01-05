قتلى وجرحى جراء اصطدام قطارين في إندونيسيا

قتل 3 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 28 آخرين اليوم الجمعة جراء اصطدام قطارين في جزيرة جاوة بإندونيسيا.وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة إبراهيم تومبو، إن الحادث وقع في الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من حقول الأرز في تشيكالينجكا بمقاطعة جاوة الغربية، مما أدى إلى انقلاب العديد من عربات القطار.