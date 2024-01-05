Babnet

قتلى وجرحى جراء اصطدام قطارين في إندونيسيا

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 06:14 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قتل 3 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 28 آخرين اليوم الجمعة جراء اصطدام قطارين في جزيرة جاوة بإندونيسيا.

وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة إبراهيم تومبو، إن الحادث وقع في الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من حقول الأرز في تشيكالينجكا بمقاطعة جاوة الغربية، مما أدى إلى انقلاب العديد من عربات القطار.

...

وأظهرت فيديوهات متداولة عدة عربات مقلوبة أو متضررة بشدة وانحراف إحدى العربات حقل للأرز قريب.

وحاول الركاب المذعورون الخروج من القطار، فيما سار البعض في الحقول حاملين حقائبهم بينما قامت سيارات الإسعاف بإجلاء المصابين.

وحوادث القطارات شائعة في شبكة السكك الحديدية القديمة في إندونيسيا، خاصة عند المعابر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279844


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 06:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 06:58 Tunis
All Radio in One    
*.*.*