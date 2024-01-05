قتلى وجرحى جراء اصطدام قطارين في إندونيسيا

قتل 3 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 28 آخرين اليوم الجمعة جراء اصطدام قطارين في جزيرة جاوة بإندونيسيا.
وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة إبراهيم تومبو، إن الحادث وقع في الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من حقول الأرز في تشيكالينجكا بمقاطعة جاوة الغربية، مما أدى إلى انقلاب العديد من عربات القطار.
وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة إبراهيم تومبو، إن الحادث وقع في الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من حقول الأرز في تشيكالينجكا بمقاطعة جاوة الغربية، مما أدى إلى انقلاب العديد من عربات القطار.
وأظهرت فيديوهات متداولة عدة عربات مقلوبة أو متضررة بشدة وانحراف إحدى العربات حقل للأرز قريب.
وحاول الركاب المذعورون الخروج من القطار، فيما سار البعض في الحقول حاملين حقائبهم بينما قامت سيارات الإسعاف بإجلاء المصابين.
وحوادث القطارات شائعة في شبكة السكك الحديدية القديمة في إندونيسيا، خاصة عند المعابر.
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