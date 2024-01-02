انفجار قوي يهز ضاحية بيروت الجنوبية

أفادت مصادر في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية.



وأكدت المصادر أن الانفجار وقع في منطقة الشياح -المشرفية دون معرفة الأسباب حتى الساعة.





...



واشتعلت النيران باحدى السيارات المتوقفة في المنطقة.

واتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار في منطقة المشرفية اتوستراد هادي نصرالله.



وأشارت المصادر إلى وجود معلومات متضاربة حول أسباب الانفجار، مؤكدة تداول أنباء عن استهداف لشخصية سياسية من حركة حماس.



وأعلنت وسائل إعلام لبنانية سقوط ضحايا واحتراق سيارة وتضرر مبنى بسبب الانفجار.



كما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.



بينما أكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن: "الانفجار الذي استهدف مكتبا لحماس في المشرفية أدى لسقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات".



