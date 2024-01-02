الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.. وفيات قياسية في بريطانيا خلال 2023 لأسباب غريبة!

سجلت معدلات الوفيات في بريطانيا أرقاما قياسية في العام الماضي 2023 وتوفي ما يقارب 53 ألف شخص وذلك في خضم الإضرابات الواسعة التي يشهدها عمال الخدمة الصحية الوطنية.



وكتبت صحيفة "تلغراف": "في عام 2023، توفي ما يقرب من 53000 شخص بنسبة أكثر من المعتاد - وهو أعلى رقم لسنة غير وبائية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".





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وبحسب الصحيفة، سجلت بريطانيا في عام 2023 أعلى معدل وفيات لها منذ عام 1940، باستثناء أعوام الجائحة 2020 و2021.



وبينت الصحيفة أن العاملين في مجال الصحة في المملكة المتحدة أضربوا لمدة 38 يوما خلال العام الماضي، وهو ما يعتقد الخبراء أنه ساهم في ارتفاع معدل الوفيات.



كما تشير الصحيفة إلى أنه في 3 يناير (غدا)، سيبدأ الممرضون المبتدئون في بريطانيا الإضراب "الأطول" في تاريخ الخدمة الطبية في البلاد.



وفي الأثناء يقول مسؤولون بريطانيون إن الإضراب من شأنه أن يجعل بداية العام أكثر صعوبة من أي وقت مضى لنظام الرعاية الصحية في بريطانيا.