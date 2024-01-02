النيران تشتعل بطائرة للركاب في مطار طوكيو

اندلعت اليوم الثلاثاء 02 جانفي 2024 النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، بعد يوم واحد فقط من زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة دمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان.



وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "أن أتش كاي"، الطائرة، تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع مع لحظات هبوط الطائرة على المدرجات. وظهر اللهب على أحد أجنحة الطائرة التي تدلى أحد محركاتها على الأرض.



...





وحسب قناة NHK التلفزيونية اليابانية، فإن الطائرة المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل.



وأفادت القناة بأنه تم إجلاء جميع الركاب الـ367 من الطائرة المشتعلة، بينما يعتبر 5 أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل، في عداد المفقودين.





ومنذ ظهر أمس الاثنين تشهد اليابان كوارث طبيعية بالغة الضرر وكانت الزلازل المتعاقبة في فترات زمنية متقاربة قد تسببت في وفيات وإصابات كثيرة، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي دمرت بيوتا ومباني بأكملها.



إضافة إلى اندلاع بعض الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد. وهذا كله مع موجات تسونامي بلغت ارتفاع 5 أمتار وصلت إلى السواحل بعد إنذارات أطلقها خبراء الأرصاد الجوية اليابانية حينها.



وأرسل سكان المنطقة المتضررة استغاثاتهم طلبا للمساعدة، وقاموا بخط الرمز SOS في المناطق المفتوحة باستخدام الوسائل المتاحة بين أيديهم.



