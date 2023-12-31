اعتقال ثلاثة أشخاص في ألمانيا للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

أفادت وكالة DPA نقلا عن ممثل شرطة كولونيا أن الشرطة الألمانية اعتقلت 3 أشخاص للاشتباه في تحضيرهم لهجوم إرهابي في ألمانيا باستخدام سيارة.



وذكرت وسائل إعلام في 24 ديسمبر، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن المتطرفين الإسلاميين كانوا يخططون لهجمات إرهابية في كولونيا وفيينا ومدريد.





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وتم اعتقال شخص واحد في وقت سابق. وتبين الآن، أنه لم يكن الوحيد الذي خطط للهجوم الإرهابي.



وجرى تحديد كاتدرائية كولونيا، رمز المدينة وأحد أشهر مناطق الجذب في ألمانيا، كأحد الأهداف المحتملة. وهي واحدة من أطول ثلاث كنائس في العالم كما أنها مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.



وكشفت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق أن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المستخدمة في تصنيع القنابل خلال مداهمات لمنازل مشتبه بهم لهم صلة بحركة "حماس" من بينهم مصريان.



كما أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية المكلفة بقضايا الإرهاب توقيف 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى "حماس" في برلين وهولندا.