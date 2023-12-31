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الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة

Publié le Dimanche 31 Decembre 2023 - 18:28 قراءة: 0 د, 6 ث
      
- اعلنت اذاعة جيش الاحتلال عن تسريح 5 الوية قتالية في قطاع غزة منها لواءا احتياط 551 و 14 وثلاثة الوية تدريب


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