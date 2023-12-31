"كتائب القسام" تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكايلارك-2"

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان مساء يوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكايلارك-2" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وجاء في البيان: "كتائب القسام تُسقط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".





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كما أشارت "كتائب القسام"، إلى استهداف آليات وجنود إسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



هذا وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في بيان، عن قنص جندي إسرائيلي في مدينة غزة.



ومع دخول الحرب يومها الـ86 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.