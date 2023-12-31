"القسام" تنشر مشاهد من التحام عناصرها مع آليات وجنود إسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأحد، استهداف آليات وجنود إسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



ونشرت الكتائب مشاهد من عملية استهداف عناصرها لآليات إسرائيلية متوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة





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وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة وتزايد التصعيد في المنطقة.



"حي على الجهاد"..



الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/IOWYi9px5j — رضوان الأخرس (@rdooan) December 31, 2023 وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة وتزايد التصعيد في المنطقة.