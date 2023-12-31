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"القسام" تنشر مشاهد من التحام عناصرها مع آليات وجنود إسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

Publié le Dimanche 31 Decembre 2023 - 16:27 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأحد، استهداف آليات وجنود إسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونشرت الكتائب مشاهد من عملية استهداف عناصرها لآليات إسرائيلية متوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة

...

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة وتزايد التصعيد في المنطقة.



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