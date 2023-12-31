"القسام" تنشر مشاهد من التحام عناصرها مع آليات وجنود إسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأحد، استهداف آليات وجنود إسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
ونشرت الكتائب مشاهد من عملية استهداف عناصرها لآليات إسرائيلية متوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة
ونشرت الكتائب مشاهد من عملية استهداف عناصرها لآليات إسرائيلية متوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة
وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة وتزايد التصعيد في المنطقة.
"حي على الجهاد"..— رضوان الأخرس (@rdooan) December 31, 2023
الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/IOWYi9px5j
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 279634