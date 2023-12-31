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في ذكرى رحيله.. رغد صدام حسين تنشر فيديو مؤثرا لوالدها خلال النطق بحكم الإعدام

Publié le Dimanche 31 Decembre 2023 - 10:15 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مقطع فيديو لكلمات والدها في قاعة المحكمة أثناء النطق بالحكم عليه، وجاء هذا المنشور في الذكرى السنوية لإعدامه يوم 30 ديسمبر عام 2006.

وكان المنشور على حسابها في موقع "إكس"، مساء السبت، عبارة عن مقطع فيديو فقط دون أن ترفقه بأي تعليق.

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وظهر الرئيس الراحل وهو يقاطع قاضي المحكمة أثناء النطق بالحكم وردد العديد من العبارات وهو يلوح بيده وحاملا بيده اليسرى نسخة من القرآن الكريم، وقال: "تعيش الأمة ويسقط العملاء.. يسقط الغزاة.. نحن أهلها.. نحن أهلها.. الغزاة المجرمون.. شعب العراق العظيم.. عاش الشعب والموت لأعدائه..".

ويوم 28 ديسمبر، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا لرغد صدام حسين كانت قد نشرته عشية ذكرى إعدام والدها.


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