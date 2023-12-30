كريم بنزيما بطلًا لأزمة جديدة في اتحاد جدة





وكان مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، قد استبعد الدولي الفرنسي السابق، من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الطائي، التي كانت مقررة اليوم السبت قبل أن يتم تأجيلها، بعدما تعذر على الفريق الجداوي السفر لسوء الأحوال الجوية، وفق بيان النادي.

🚨 نظراً للأحوال الجوية، العميد يعود إلى جدة، وسيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد موعد اخر للقاء.#الاتحاد_الطائي — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 29, 2023

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن أزمة جديدة بنادي اتحاد جدة، بطلها النجم الفرنسي كريم بنزيما، مشيرة إلى أن الأخير غادر مدينة جدة وغاب عن تدريبات النادي، عقب الخسارة الثقيلة أمام نادي النصر (5-2) في دوري روشن السعودي.وكان مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، قد استبعد الدولي الفرنسي السابق، من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الطائي، التي كانت مقررة اليوم السبت قبل أن يتم تأجيلها، بعدما تعذر على الفريق الجداوي السفر لسوء الأحوال الجوية، وفق بيان النادي.

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وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، بناءً على مصادرها الخاصة، أن بنزيما غاب عن جميع الحصص التدريبية للاتحاد، بعد الخسارة أمام النصر، ولم يجرِ توضيح سبب ذلك؛ إذ لا توجد مؤشرات لتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في مواجهة رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب فيها النجم السابق لريال مدريد الإسباني، عن بعض الحصص التدريبية؛ إذ تكرر الأمر عدة مرات سابقًا، خلال فترة تولي البرتغالي نونو سانتو تدريب الفريق.



من جانبها، قالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن غياب بنزيما عن تدريبات الاتحاد جاء إثر مغادرته جدة بسبب ظروف خاصة، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، حول هذه القضية.



وقبل ذلك، كان صاحب الكرة الذهبية لعام 2022، قد تسبب في أزمة داخل النادي الجداوي، حيث دخل في صدام مع المدرب السابق نونو سانتو، انتهى برحيل الأخير عن النادي، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية محلية.



أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة



انضم بنزيما، إلى صفوف اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال لاعب حر بعد نهاية عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني، حيث خاض لحد الآن 22 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وقدّم 6 تمريرات حاسمة.



ويمر خريج أكاديمية نادي ليون الفرنسي، بفترة صعبة مع نادي الاتحاد، في ظل الانتقادات الكثيرة التي طالته في الآونة الأخيرة من محبي النادي، كما أشارت تقارير فرنسية إلى أن إدارة الاتحاد كانت توقع مردودًا أفضل من جانب كريم بنزيما، باعتباره لاعبًا من الطراز العالمي.

المصدر winwin