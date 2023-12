La nouvelle stratégie extrême droite de l’Europe

Leith Lakhoua





Aprs nous avoir bern pendant plus dun sicle par des principes europens tel que lEurope continent des droits dasile des liberts de droit de lHomme et dexpression, voil que ce continent apparait sous son vraie visage ,celui de la sgrgation et du racisme .digne des principes de lextrme droite.



...





Le 20 dcembre 2023 entrera dans lhistoire , a dclar la prsidente du Parlement europen, aprs que les reprsentants des États membres de lUE et du Parlement europen se sont finalement mis daccord sur une rforme du rgime dasile europen commun . Elle tait trs fire quils aient trouv et mis en uvre des solutions avec le Pacte sur limmigration et lasile .



Ce jour entrera en effet dans lhistoire comme celui o lUE et ses gouvernements nationaux ont ouvertement adopt le programme anti-rfugis de lextrme droite. La mise en uvre des solutions approuves par lUE signifie labolition du droit dasile, lexpansion de la forteresse Europe, des dportations massives et la dtention mme de femmes et denfants dans des centres de dportation semblables des camps de concentration.



Les mesures prvues sont barbares et rappellent les priodes les plus sombres de lhistoire europenne. Avec cet accord, la vision dystopique dune Europe de centres de dtention.



Ce que cela signifie concrtement est clair. Les rfugis seront enferms dans des centres de dtention entours de barbels, comme cest dj le cas aux frontires extrieures de lEurope, o ils peuvent sattendre tre expulss tout moment.



LEurope prend les thories de lextrme droite et a il faut bien que le monde lassimile.