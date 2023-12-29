وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لبحث مبادرة لوقف إطلاق النار

ذكر مسؤول في حركة "حماس" أن وفدا منها يتوجه إلى القاهرة اليوم الجمعة لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تنص على وقف لإطلاق النار ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وأشار مسؤول الحركة لوكالة "فرانس برس" إلى أن وفدا رفيع المستوى من المكتب السياسي لحماس سيتوجه الجمعة إلى القاهرة لعقد لقاءات مع المسؤولين بمصر ولإبلاغ رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن جملة من الملاحظات.





وأضاف: "لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من قطاع غزة.وكان مصدر مصري مسؤول أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو مقترح أولي وستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف.وفي اليوم نفسه، أفادت مصادر مصرية مطلعة بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث موقف حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من عقد اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.كما وصل يوم الأحد الذي قبله وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إلى مصر برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة. وجاءت تلك الزيارة للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة.المصدر: أ ف ب + وكالات