تركيا.. حادث مروري مروع يخلف عشرات القتلى والجرحى

وذكرت وكالة "الأناضول"، أنه ارتطمت 7 مركبات في الحادث بينها 3 حافلات نقل ركاب وشاحنة، في منطقة داغديبي في الطريق المتجه نحو اسطنبول. وتم تعليق حركة المرور في الطريق المذكور عقب الحادث لحين رفع المركبات المتضررة.

📍Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. pic.twitter.com/K6e13XqsgX — World of Türkiye (@worldofturkiye) December 28, 2023

وفور تلقي البلاغ عن الحادث، تم إرسال فرق من الدرك والصحة والإطفاء و"آفاد" وخدمة الطرق السريعة إلى المنطقة.وقال والي صقاريا يشار قره دنيز، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 54 آخرون بجروح، في حصيلة أولية للحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد، وأشار إلى نقل المصابين إلى المشافي القريبة ومواصلة الفرق المعنية جهودها في المنطقة.وذكرت وسائل إعلام تركية أن هناك أطفالا بين ضحايا الحادث.