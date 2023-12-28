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تركيا.. حادث مروري مروع يخلف عشرات القتلى والجرحى

Publié le Jeudi 28 Decembre 2023 - 09:11 قراءة: 0 د, 56 ث
      
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 54 آخرون بجروح، إثر حادث مروري متسلسل على طريق "شمال مرمرة" السريع في ولاية صقاريا بشمال غرب تركيا فجر اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أنه ارتطمت 7 مركبات في الحادث بينها 3 حافلات نقل ركاب وشاحنة، في منطقة داغديبي في الطريق المتجه نحو اسطنبول. وتم تعليق حركة المرور في الطريق المذكور عقب الحادث لحين رفع المركبات المتضررة.

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وفور تلقي البلاغ عن الحادث، تم إرسال فرق من الدرك والصحة والإطفاء و"آفاد" وخدمة الطرق السريعة إلى المنطقة.

وقال والي صقاريا يشار قره دنيز، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 54 آخرون بجروح، في حصيلة أولية للحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد، وأشار إلى نقل المصابين إلى المشافي القريبة ومواصلة الفرق المعنية جهودها في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن هناك أطفالا بين ضحايا الحادث.


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