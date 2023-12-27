"كتائب القسام" تستهدف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 18" شمال مدينة غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، استهداف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ من طراز "سام 18" في شمال قطاع غزة.



وقالت "القسام" في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة".





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وسبق أن أعلنت "كتائب القسام" استخدامها منظومات دفاع جوي مختلفة مثل "ستريلا" الروسي الصنع ونظام "متبّر 1" المحلي الصنع.



وصاروخ "سام 18" هو مضاد للطائرات يتألف طاقمه من فرد واحد ويطلقه المقاتل من فوق الكتف. يصل مداه حتى 5.2 كيلومتر، ويعمل ضد الأهداف الجوية من ارتفاع 10 أمتار وحتى ارتفاع 3.5 كيلومتر، وتتمثل أهدافه فى جميع أنواع الطائرات سواء المروحيات أو ذات الجناح الثابت.



ويوجه هذا الصاروخ بالأشعة تحت الحمراء السلبية عبر قناتين، تعملان عند طول موجي من 3.5 الى 5 ميكرونات، ويزن الصاروخ 11 كيلوغراما، أما رأسه المدمر فلا يتعدى وزنه 2.2 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار.



وكشفت "القسام" لأول مرة إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز "مُتبّر 1" استخدمتها في التصدي للطائرات الإسرائيلية خلال معركة "طوفان الأقصى".



وفي 15 و25 أكتوبر الماضي، أطلقت "كتائب القسام" صاروخ "متبّر" تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" في سماء مدينة خان يونس في عملية ليست الأولى من نوعها منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".



وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات.