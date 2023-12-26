Babnet

فيديو: "القسام" تعرض مشاهد استهدافها آليات الجش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال غزة

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 16:49 قراءة: 0 د, 39 ث
      
عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد استهدافها آليات الجش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105".
اليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان غمار اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915، والجرحى إلى 54918 منذ الـ7 من أكتوبر.
...


ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279381


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 17:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 17:08 Tunis
All Radio in One    
*.*.*