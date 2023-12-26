فيديو: "القسام" تعرض مشاهد استهدافها آليات الجش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال غزة

عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد استهدافها آليات الجش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105".

اليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان غمار اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.



هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915، والجرحى إلى 54918 منذ الـ7 من أكتوبر.



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ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

الآن 🔥🔻🔥



مشاهد جديدة من استهداف كتائب القسام آليات الاحتلال بمنطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة pic.twitter.com/YRWbJwBMny — رضوان الأخرس (@rdooan) December 26, 2023 ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.