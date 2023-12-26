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"القسام" و"السرايا" تنفذان كمائن وتستهدفان الحشود الإسرائيلية

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 16:15 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشبتاكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

...

الفيديو: كتائب القسام تبث مشاهد من عملية استدراج قوات خاصة صهيونية إلى أحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره بـ 3 عبوات أفراد وعبوة صدمية وعبوة شواظ والفتك بكامل القوة.


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