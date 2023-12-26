الحرب على غزة.. استمرار المعارك الضارية والاحتلال يقر بمزيد من خسائره

لليوم الـ81، يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة بالقطاع استشهاد 250 شخصا في 25 مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ الأحد الماضي.



في حين استمرت المعارك المحتدمة بين كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجيش الإسرائيلي على عدة محاور، وأقر الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بمقتل ضابط وجندي إضافيين لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء حربه على غزة إلى 491 ضابطا وجنديا وفق إعلاناته.





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جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة شملت بيتونيا وبيت لحم والخليل وطولكرم وقلقيلية ورام الله حيث شنت حملة اعتقالات شملت الأسيرة المحررة خالدة جرار.