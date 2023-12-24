نتنياهو: الحرب على قطاع غزة تكلفنا ثمنا باهظا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الحرب على قطاع غزة تكلف تل أبيب ثمنا باهظا.



وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي "باهظة"، بعد مقتل 14 جنديا منذ الجمعة.





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وقال": دفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل 9 من عسكرييه في المعارك الدائرة بالقطاع، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486، بينهم 158 منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.