شكوى جنائية ضد 4185 جنديا من أصول فرنسية في الجيش الإسرائيلي

قدم توماس بورتس النائب عن حزب "فرنسا الأبية" شكوى جنائية ضد 4185 جنديا من أصل فرنسي في الجيش الإسرائيلي، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.



ولفت بورتس، في منشور عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس السبت، إلى حجم الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.





Face a l’ampleur des crimes de guerre commis par l’armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie, j’ai saisi le procureur de la République au titre de l’article 40 pour que soient menées des enquêtes sur la responsabilité des 4000 français ou franco-israéliens présents sur le front… pic.twitter.com/pNpm6xrfOp — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 22, 2023

وذكر النائب الفرنسي المعارض أنه تقدم بشكوى جنائية إلى النيابة العامة ضد الجنود من أصول فرنسية الذين يقاتلون في غزة والضفة الغربية.ونشر بورتس أيضا صورة لالتماس الشكوى الجنائية الذي أرسله إلى النيابة العامة، مشيرا إلى وجود 4185 جنديا من أصل فرنسي يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي في المنطقة.وأشار إلى أن القضاء الفرنسي ملزم بالتحقيق في مسؤولية الفرنسيين المقاتلين في المنطقة عن تصرفاتهم المخالفة للقانون الدولي والفرنسي.ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى أمس السبت "20258 قتيلا و53688 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن 485 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في القطاع بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996 جنديا بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.