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بن غفير يلوح بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية إذا لم تحسم الحرب في قطاع غزة

Publié le Samedi 23 Decembre 2023 - 20:43 قراءة: 0 د, 48 ث
      
لوح وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، اليوم السبت، بإمكانية انسحابه من الحكومة إذا لم تحسم إسرائيل الحرب في قطاع غزة.

وقال بن غفير في حديث لقناة (12) الإسرائيلية: "انسحابي من الحكومة وارد خلال الفترة المقبلة، إذا لم نحقق حسما في هذه الحرب".
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والخميس الماضي، دعا بن غفير إلى حل المجلس الوزاري الحربي، بسبب ما اعتبره "فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة على قطاع غزة".

وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" المتطرف في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة حالما أوقفت الأخيرة حربها ضد قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


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