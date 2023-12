Le Genocide des États Unis a Gaza

Leith Lakhoua



Avec un niveau de cynisme comparable uniquement à celui des fonctionnaires du Troisième Reich, le secrétaire d’état des États Unis Antony Blinken a proclamé que l’objectif d’Israël n’était pas de massacrer la population de Gaza, mais de la protéger. «Israël mène ses opérations en mettant l’accent sur la protection des civils, en minimisant les dommages et en maximisant l’aide qui leur est apportée», a-t-il affirmé.





...



Dans une question complémentaire, on a demandé à Blinken: «Y a-t-il une ligne rouge pour vous ?» concernant le nombre de personnes qu’Israël sera autorisé à massacrer. À cette question, Blinken a répondu que les États-Unis avaient «l’intention d’aller jusqu’au bout».



Les commentaires de Blinken sont intervenus après que le président américain Joe Biden a admis, lors d’un événement de campagne, qu’Israël procédait à des «bombardements aveugles», ce qui constitue un crime au regard du droit international, et qu’il a admis que le ministre israélien de la Défense cherchait à «se venger [...] de tous les Palestiniens».



Si l’on met ensemble les commentaires de Biden et de Blinken, la conclusion évidente est que la «vengeance […] contre tous les Palestiniens» est, en fait, la «guerre des États-Unis» ou, plus précisément, le génocide des États-Unis.



Tout au long du processus , les États-Unis ont apporté un soutien financier, logistique et militaire au génocide, tout en s’interposant aux Nations unies pour permettre le massacre des Palestiniens. Au cours des dix dernières semaines, les États-Unis ont fourni à Israël 10.000 tonnes d’équipements militaires, notamment des véhicules blindés, des armements et des munitions. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont effectué des vols de surveillance par drone au-dessus de Gaza, et il a même été rapporté que du personnel américain opérait sur le terrain.